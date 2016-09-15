قال المفكر والأكاديمي الكويتي المعروف، الدكتور عبدالله النفيسي، إن مصادقة الكونجرس الأمريكي على قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” له دوافع خفية.

وأضاف “النفيسي” في تغريدة له على موقع التواصل “تويتر” : “من أهم الدوافع الخفية استهداف دول عربيه مركزيه”.

وتابع في تغريدة أخرى “يجب أن يحزم العرب أمرهم ويمتنعوا عن التعاون مع الأمريكان حال تحركهم لتطبيق هذا القانون في الوطن العربي لأن ذلك انتهاك شامل للدول العربية”.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر بالإجماع – في 17 مايو الماضي – مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى بمقاضاة دول أجنبية على الأراضي الأمريكية، وقام بتمريره لمجلس النواب.

وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» والذى يخالف المبادئ الثابتة فى القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول الذى ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع قانون أقره مجلسا الشيوخ والنواب، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بمقاضاة حكومة السعودية طلبا لتعويضات.