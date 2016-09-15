نشر الصحفي السوري ابو الهدي الحمصي مقطع فيديو سابق لنور المالكي رئيس الحكومة العراقية يطالب بتغيير القبلة إلى كربلاء من أجل الصلاة باتجاهها خمس مرات.

وعلق الحمصي عبر تغريده على “تويتر” قائلا:” المالكي يتحول من رئيس وزراء الى معمم يحلل ويحرم ويقول يجب تغير القبلة الى كربلاء ونصلي بإتجاهها خمس مرات !”.

وجدير بالذكر ان السلطات العراقية أعلنت هذا العام دخول مليون إيراني إلى الأراضي العراقية لأداء ما تسمى “زيارة عرفة” عند مرقد الإمام الحسين في مدينة كربلاء، بعد أن أفتى المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي بجواز الحج إلى المراقد المقدسة هذا العام.

ويتم “الحج على الطريقة الإيرانية” الذي يدل على مساعي طهران لشق صف المسلمين بالعمل على تبديل قبلتهم وفرض أماكن حج بديلة عن تلك التي فرضها الله، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات المحلية في كربلاء للحفاظ على أمن الزائرين.

وكانت إيران رفضت إرسال حجاجها إلى السعودية هذا العام، على خلفية أزمة دبلوماسية مع السعودية، في ظل مساعي طهران لتسييس الركن الخامس من أركان الإسلام.