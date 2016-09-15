استبعدت شرطة نيويورك أن يكون العداء هو الدافع وراء محاولة رجل إحراق امرأة بريطانية مسلمة محجبة وسط مانهاتن السبت الماضي.

وحسب بيان للشرطة “الأربعاء”، فإن الاعتداء الذي وقع أمام متجر للملابس الفاخرة في جادة “فيفث أفينيو” وسط مانهاتن، حيث أضرم رجل النار برداء سائحة بريطانية (35 عاما) لم يكن دافعه على الأرجح الحجاب الذي كانت ترتديه، خلافا للاعتقاد الذي ساد إثر الحادث.

وعزا البيان استبعاد المحققين دافع العداء للمسلمين في ذلك الحادث إلى وقوع اعتداءين آخرين مماثلين في نفس الحي وفي نفس الليلة استهدفا امرأتين لم تكونا محجبتين ولا كانتا ترتديان أي رمز خاص بالمسلمين.

ولم تعتقل الشرطة التي أكدت استمرار التحقيقات أي مشتبه به في هذه الاعتداءات حتى الآن.

ونشرت الشرطة الاثنين صورا للحادث التقطتها كاميرات مراقبة، وطلبت من العامة المساعدة على القبض على المشتبه به، مشيرة إلى أنها تحقق في جريمة كراهية محتملة.

وفيما رفضت السلطات إعلان هوية الضحية، قالت صحيفة “نيويورك بوست” إنها طبيبة أسنان من غلاسكو في اسكتلندا.