طالبت البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب البارامبية المقامة في البرازيل، اللجنة المنظمة بمعاقبة البعثة الإيرانية بزعم مخالفتها “للأعراف الدولية المشددة على عدم الزج بالقضايا السياسية في الدورة”، حسب تقرير لصحيفة الرياض السعودية.

ووفقا للتقرير ذاته، فإن البعثة السعودية تشتكي من وضع خريطة على ملابس وحقائب اللاعبين الإيرانيين تسمي الخليج “بالخليج الفارسي”.

ونسبت الصحيفة لناصر القحطاني المدير الإداري للبعثة السعودية قوله إن البعثة الإيرانية وزعت هذه الملابس على لاعبيها خلال حفل الافتتاح بينما “تم منع بعض الدول من حمل أي رمز سياسي أو ديني خلال طابور العرض” مشيرا إلى أن “الإيرانيين يتعمدون الاستفزاز”.

وتقدمت الإمارات بالشكوى ذاتها للجنة الدولية، حسب الصحيفة السعودية.