يبدو أن “الرز الاماراتي” استطاع هذه المرة أن يبسق اليورو الاوروبي إلى العاصمة السلوفاكية “براتيسلافا”, إذ ذكر موقع “بلوس 7 دني” السلوفاكي، أمس الأربعاء، أن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، تغلب على المستشارة الاتحادية الألمانية أنجيلا ميركل في الحصول على الشقة الأفضل في فندق بالعاصمة السلوفاكية خلال الثلاثة أيام القادمة.

وأشار الموقع إلى أن حاكم دبي الذي سيتواجد في براتيسلافا خلال الفترة من 15 ـــ 18 من هذا الشهر لحضور مسابقة دولية في الفروسية، مما يعني أن فترة تواجده ستتقاطع مع قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في 16 من هذا الشهر في براتيسلافا.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع في الفندق، أن ميركل أرادت حجز الشقة الرئاسية في الفندق، غير أن فريق حاكم دبي قد سبقها إلى ذاك حين حجز في وقت مبكر، الأمر الذي سيرغم المستشارة على المكوث في شقة أخرى أقل فخامة.

وأضاف: أن الحجز المبكر من قبل فريق حاكم دبي للشقة قد جعل من غير الممكن أن يستطيع أي رئيس دولة أو حكومة من دول الاتحاد الأوربي، أن ينزل في هذه الشقة خلال قمة الاتحاد في براتيسلافا.

ونوه إلى أن حاكم دبي، سبق له أن نزل في هذا الفندق وهو غراد هوتيل ريغيير العام الماضي، خلال زيارته إلى براتيسلافا.