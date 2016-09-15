هاجم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعدالدين الحريري، المقال الذي كتبه وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، مهاجما فيه المملكة العربية السعودية داعيا إلى “التخلص من الوهابية”، فاستنكر الحريري اتهامات طهران وسخر من لجوئها إلى وسائل إعلام أمريكية، كما اتهمها بالمسؤولية عن “تخريب المجتمعات العربية” على حد قوله.

وقال الحريري، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن ما وصفها بـ”الحرب السياسية والإعلامية الإيرانية ضد السعودية” هي “حلقة في مسلسل خطير لا وظيفة له سوى تأجيج الفتنة وتهديد الاستقرار في المنطقة” على حد قوله.

وتابع الحريري: “بعد الكلام اللامسؤول الذي طالعنا به المرشد علي خامنئي عشية عيد الأضحى، يخرج علينا وزير خارجيته (جواد ظريف) بمطالعة مشحونة بكل معاني الكراهية للسعودية.” وفق ما نقلت عنه شبكة “سي ان ان” الأمريكية.

وسخر الحريري من لجوء ظريف لصحيفة أمريكية من أجل مهاجمة الرياض في مقاله رغم العداء المعلن من طهران لواشنطن قائلا: “ظريف يستخدم منبراً إعلامياً أميركياً لتحريض الإدارة الأميركية والشعب الأميركي ضد السعودية.. لقد باتت منابر الشيطان الأكبر بنظر القيادة الإيرانية صالحة للاستخدام في تقديم وجهات النظر الشيطانية.”

واتهم الحريري إيران بأنها “دولة تتولى أوسع عملية تخريب للمجتمعات العربية، من لبنان الى سوريا والعراق واليمن وكل مكان تتسلل إليه أجهزة الحرس الثوري” كما اتهما أنها “شريك مباشر في احتضان الإرهاب وانتشاره في العالم الإسلامي” ورأى أن الحقائق على ذلك “أكثر من أن تحصى من أفغانستان الى الباكستان الى العراق وسوريا.”

وختم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تغريداته حول الموضوع بالقول: “من يتحمل مسؤولية تشريد الشعب السوري وتقسيم العراق وضرب وحدة اليمن وتهريب المتهمين بقتل رفيق الحريري لا يمتلك أية حقوق بتوجيه سهام التجني ضد السعودية وتاريخها الناصع بحماية الاعتدال.”