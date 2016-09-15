أشعلت الأم المثالية فيفي عبده حفل اقيم في فندق سمير أميس من خلال وصلة رقص قدمتها على أنغام أغاني الفنان عدوية ، و حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على حضور حفل عيد الأضحى للنجمة الكويتية شمس و نجم الأغنية الشعبية أحمد عدويه الذي أقيم مساء أمس.

حضر الحفل من نجوم الفن سمير غانم، فيفي عبده، إيهاب فهمى، سوار، نادية سلامة، المخرجه بتول عرفة، بالإضافة إلى الإعلاميتين بوسي شلبي و رباب إبراهيم.

أحيا أولى فقرات الحفل عدوية والذي افتتح فقرته بأغنيه “زحمه يا دنيا زحمه” بعدها قدم عدد كبير من أغانيه ومواويله الشعبية التي تألق بها طوال مشواره الفني.