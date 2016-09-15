قدم أكبر المواقع الإباحية البريطانية، عرضا ممتازا على السلطات الروسية مقابل رفع الحظر المفروض عليه، وذلك بعد أن تم حجبه في روسيا يوم أمس الأربعاء.

وكانت الدائرة الاتحادية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام الروسية “روسكومنادزور” قد قامت بحجب الموقع بسبب احتوائه على أفلام وصور إباحية، حيث يمنع القانون الروسي تداول معلومات تحتوي على تلك المواد.

وعرضت إدارة الموقع الإباحي على “روسكومنادزور” في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقابل رفع الحظر، قائلة:” شباب، لو حساب “بورنهاب” الفاخر، هل توافقون على رفع الحظر عن موقع “بورنهاب” في روسيا؟”.