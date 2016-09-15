بعد نحو ست سنوات على تأييدها للثورة السورية، أطلقت الفنانة أصالة نصري أغنية ذات طابع إنساني، تسلط فيها الضوء على معاناة المرأة السورية في الحرب.

ونشرت أصالة أغنيتها (سكر، عيش، وطن) على يوتيوب في أول أيام عيد الأضحى، ونالت قرابة مليون مشاهدة في ثلاثة أيام.

وقالت أصالة في تصريحات صحفية: “منذ بداية الأحداث في سوريا وأنا في رحلة بحث عن أغنية تليق بمشاعري وموقفي، والبعيد تمام البعد عن السياسة، فأنا موقفي تجاه ما يحدث في بلدي إنساني بحت، وكنت أريد أن أعبّر عن هذا الموقف من خلال أغنية”.

وأضافت: “أعجبت بالأغنية بشدة؛ لأنها حقيقية لكل ست وبنت سورية تريد أن تستمر حياتها، فيضطررن إلى التمثيل بأنهن يعشن حياة طبيعية؛ من خلال تخيلهن لهذا؛ لأن الواقع أمرّ كثيرا من الخيال، وبالتالي نضطر إلي التعايش بالرغم من الحزن والهم والألم على الوطن”.

ويشارك أصالة الغناء الفنان المصري أحمد فهمي. والأغنية من كلمات إيهاب طلعت، وألحان إيهاب عبد الواحد، ورؤية فنية للمخرج طارق العريان.