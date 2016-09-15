عبّرت الفنانة السورية أصالة نصري عن حبّها الكبير لزوجها الحالي طارق العريان، وعن عشقها الكبير له لأنه هو الرجل الذي غيّر كل حياتها.

ونشرت صورة تجمعها به، وأكّدت أنها في معظم الأحيان كادت تنفصل عنه بسبب بعض المشاكل التي واجهتهما ولكن حبّهما كان أقوى من كل الصعوبات.

وكتبت أصالة تعليقاً على الصورة جاء فيه: “معك ولدت من جديد، وبدأت رحلة لم أكن قد حلمت بها، أنت أبي الذي لا ييأس من توجيهي وأبي الذي يرى كل ما أفعله جميلاً وأبي الذي يخاف علي من الناس ومن الطريق ومن ردود أفعال الآخرين على كل أشكال اندفاعي، أنت صديقي الذي أختلف معه كل يوم وإبني الذي لا غنى لي عنه”. وفق ما نشره موقع الجرس الفني.