أشعلت جماعة “” السورية فتيل أزمة حقيقة بين واشنطن وموسكو في , في الوقت الذي تعززت فيه هذه الازمة إلى شكل خلاف حول عملية الفصل بين “الإرهابيين” والمعارضة في .

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو وواشنطن لديهما مواقف مختلفة حيال جماعة “أحرار الشام” في سوريا.

 

وأكدت زاخاروفا – في تصريح أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية – أن هناك خلافات بين والولايات المتحدة بشأن جماعة “أحرار الشام” وكذلك بشأن عملية الفصل بين “الإرهابيين” والمعارضة في سوريا.

 

ووفقا لزاخاروفا، فإن لم تقدم بعد على فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين في سوريا، وذلك بعد اتفاق جرى مع موسكو بهذا الخصوص مطلع هذا العام، مشيرة إلى أن الجانب الروسي لا يعرف أسباب عجز عن تنفيذ ذلك.