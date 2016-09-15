أشعلت جماعة “أحرار الشام” السورية فتيل أزمة حقيقة بين واشنطن وموسكو في سوريا, في الوقت الذي تعززت فيه هذه الازمة إلى شكل خلاف حول عملية الفصل بين “الإرهابيين” والمعارضة في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو وواشنطن لديهما مواقف مختلفة حيال جماعة “أحرار الشام” في سوريا.

وأكدت زاخاروفا – في تصريح أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية – أن هناك خلافات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن جماعة “أحرار الشام” وكذلك بشأن عملية الفصل بين “الإرهابيين” والمعارضة في سوريا.

ووفقا لزاخاروفا، فإن الولايات المتحدة لم تقدم بعد على فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين في سوريا، وذلك بعد اتفاق جرى مع موسكو بهذا الخصوص مطلع هذا العام، مشيرة إلى أن الجانب الروسي لا يعرف أسباب عجز الولايات المتحدة عن تنفيذ ذلك.