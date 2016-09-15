نشر موقع “فوربس” الأمريكي، مجموعةً من المزايا الخفية التي لا يعلمها الكثيرون، داخل تحديث iOS 10 الجديد لمن يستخدمون هواتف الآيفون، وهي كالتالي:

الكاميرا: إذا كنت تعاني في السابق من عدم القدرة على تشغيل الكاميرا والموسيقى معا في وقت واحد، فتحديث ios 10 أصلح هذه المشكلة ومنع الكاميرا من غلق الموسيقى بشكل تلقائي.

iMessage: من خلال تطبيق iMessage أصبح يمكنك الحصول على إخطارات عندما يقرأ الطرف الآخر الرسالة.

خرائط أبل: الآن يمكنك من خلال استخدام Apple Maps معرفة مكان ركن سيارتك، إذ يعمل المساعد الشخصي “سيري” على تتبعك أثناء سير السيارة وتحديد مكان وقوفها ويخبرك به وقت الحاجة.

الـ Unlock: إذا كنت تريد العودة للطريقة القديمة لفتح الهاتف يمكنك ذلك من خلال Settings > General > Accessibility > Home Button وبعدها فعل خيار Rest Finger to Open.

المنبه: داخل تطبيق المنبه على هاتفك آيفون ستجد خيارا جديدا يحمل اسم Bedtime يساعدك في تذكر موعد نومك بشكل يومي.