نشرت الفنانة ياسمين كساب، مقطعًا مصورًا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعلنت من خلاله اتخاذها قرارًا بالزواج.

وقالت ياسمين: «كل سنة وإنتوا طيبين وعيد سعيد علينا وعليكوا، انهارده عندي مفاجأة أنا قررت أتجوز والنهارده الراجل اللي قررت إنه يبقى أولادي قدم لي الخاتم، وعقابل كل البنات وإنشاء الله تعرفوا هو مين علشان الفرح قريب جدًا، وخلاص قررت أكون أم وعقبال كل البنات وكل سنة وانتوا طيبين».

ونشرت «ياسمين» مع الفيديو: بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

والله يرزق من يشاء بغير حساب/ صدق الله العظيم 😊

اللهم اتم علينا وعليكم بالخير والسعادة

الي بيحبني يقول لي مبرووووووك👼😍

ويارب عقبال كل البنات والشباب».