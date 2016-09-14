تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، يقول فيه ان إيران هي منبع نهري دجلة والفرات.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، يقول الجعفري: “إيران تشكل منابع المياه لدجلة والفرات..تحديدا دجلة”.

يذكر أم نهري دجلة والفرات ينبعان من جبال طوروس، جنوب شرق الأناضول في تركيا، حيث يمر نهر دجلة في سوريا في ضواحي مدينة القامشلي ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند بلدة فيش خابور.

أما نهر الفرات الذي ينبع من الجبال التركية نفسها، ثم دخل في الأراضي السورية عند مدينة جرابلس، وفي سوريا ينضم إليه نهر البليخ ثم نهر الخابور وثم يمر في محافظة الرقة ويتجه بعدها إلى محافظة دير الزور، ويخرج منها عند مدينة البوكمال، وثم يدخل العراق عند مدينة القائم في محافظة الأنبار.

وأثارت تصريحا الجعفري ردود أفعال غاضبة من قبل الناشطين، حيث علق المغرد “مشرف الذايدي” على الفيديو قائلا: ” لاتلومه هوى قلبه فارسي حتى الجغرافيا بيغيروها”.

@Omar_Madaniah لاتلومه هوى قلبه فارسي حتى الجغرافيا بيغيروها — مشرف الذايدي (@mishref4) September 14, 2016

أما المغرد “خيال العماوية” فغرد قائلا: ” عبيد وأذناب ايران خونة من الطراز الأول عايشين بذل وهوان اللهم زدهم اذلالآ وهوانآ في الدنيا قبل الآخرة”.

@Omar_Madaniah عبيد وأذناب ايران خونة من الطراز الأول عايشين بذل وهوان اللهم زدهم اذلالآ وهوانآ في الدنيا قبل الآخرة — خــيـال الـعــمـاوية (@00ahmaaad) September 14, 2016

من جانبه علق المغرد ” عرفات” قائلا: ” عقلهم وقلبهم في حظائر قم.”