تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لوزير الخارجية العراقي ، يقول فيه ان هي منبع نهري والفرات.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، يقول الجعفري: “إيران تشكل منابع المياه لدجلة والفرات..تحديدا دجلة”.

 

يذكر أم نهري دجلة والفرات ينبعان من جبال طوروس، جنوب شرق الأناضول في تركيا، حيث يمر نهر دجلة في سوريا في ضواحي مدينة القامشلي ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند بلدة فيش خابور.

 

أما نهر الذي ينبع من الجبال التركية نفسها، ثم دخل في الأراضي السورية عند مدينة جرابلس، وفي سوريا ينضم إليه نهر البليخ ثم نهر الخابور وثم يمر في محافظة الرقة ويتجه بعدها إلى محافظة دير الزور، ويخرج منها عند مدينة البوكمال، وثم يدخل العراق عند مدينة القائم في محافظة الأنبار.

 

وأثارت تصريحا الجعفري ردود أفعال غاضبة من قبل الناشطين، حيث علق المغرد “مشرف الذايدي” على الفيديو قائلا: ” لاتلومه هوى قلبه فارسي حتى الجغرافيا بيغيروها”.

أما المغرد “خيال العماوية” فغرد قائلا: ” عبيد وأذناب ايران خونة من الطراز الأول عايشين بذل وهوان اللهم زدهم اذلالآ وهوانآ في الدنيا قبل الآخرة”.

من جانبه علق المغرد ” عرفات” قائلا: ” عقلهم وقلبهم في حظائر قم.”