طالبت وزيرة المهجرين اللبنانية أليس شبطيني، الشباب الذين يقاتلون في سوريا، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم- دون تسمية أحدا منهم-، بالعودة فوراً إلى لبنان، مستغلين الهدنة الإنسانية التي تشهدها الأراضي السورية حالياً.

وقالت شبطيني في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام العربية خلال لقائها السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد الأربعاء: “عليهم انتهاز فرصة الهدنة الحالية والعودة الى أهلهم وبلدهم”.

وتابعت “عليهم ترك السوريين يحلّون مشاكلهم بأنفسهم، أولاً حرصاً على سلامتهم، وثانياً التزاماً بعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى”.

وعبّرت شبطيني، عن أملها في أن تستمر الهدنة في سوريا، وأن تطول إفساحاً في المجال لإيجاد حلول سياسية وتخليص سوريا من حمام الدم والدمار، وفقاً لقولها.

وأكدت الوزيرة اللبنانية، على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول لهذا النزوح، معبرة عن رفضها القاطع لما ورد في إحدى المؤتمرات بأن عودتهم يجب أن تتم بشكل طوعي أو اعتبار أن النازح وكأنه مهاجر.

وشددت وزيرة المهجرين، على أن “هذا الأمر مرفوض من قبلنا لأن لبنان بظروفه الذاتية والمالية ومساحته لا يتحمل هذين الاعتبارين، ويناقض في جوهره ما ينص عليه دستورنا ونظامنا وعيشنا المشترك”.

وحمّلت شبطيني المجتمعيْن الإقليمي الدولي، مسؤولية الفشل السياسي والشغور الرئاسي لعدم إنجاز هذا الاستحقاق الضروري لانتظام الدولة، مؤكدة أن هذا الملف بات يشكل خطراً على الدولة ومؤسساتها الدستورية.