تتعدّى فوائد استخدام زيته فقط، ففي الواقع، بإمكانك شرب ماء الذي يُزوّد الجسم بفوائد مذهلة. فما الذي يحصل إذا شربتم ماء لمدّة 14 يوماً أو أسبوعين؟

 

1- تجنّب : بدل شرب الصودا والعصائر التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكّر، اشربوا ماء جوز الهند الذي يحتوي على الشوارد والمعادن مثل الماغنسيوم، الصوديوم، الفسفور، البوتاسيوم والكالسيوم.

 

2- مفيد للدماغ والعضلات: كوب من ماء جوز الهند يُزوّد الجسم بـ 295 ملغ من البوتاسيوم الضروري للمحافظة على دقات قلب طبيعيّة بالإضافة إلى تحسين عمل العضلات.

 

3- يُكافح : يحتوي ماء جوز الهند على السيتوكينات وهو من الهرمونات النباتيّة الذي تمنع علامات .

 

4- مفيد للجهاز الهضمي: شرب ماء جوز الهند لأسبوعين على الأٌقلّ قد يحمي من بما ضمنها الإمساك، الالتهابات والإسهال. فإنّ الأنزيمات الناشطة في ماء جوز الهند يُساعد الجسم على امتصاص المأكولات ما يسمح للمعدة بهضمها أسرع.