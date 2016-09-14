من المعروف ان ثروة الفنانة الاماراتية احلام تتجاوز الخمسين مليون دولار بحسب اخر احصاءات للمجلات المتخصصة في الاقتصاد، وقد اكدت احلام بنفسها انها لم تكن لتحقق تلك الثروة لولا زوجها مبارك الهاجري .

حيث قالت في حوار تليفزيوني لها ان زوجها نصحها بان تستثمر اموالها في العقارات، وهذا الامر كان فاتحة الخير عليها، حيث انها تمتلك عقارات في دول عربية واوربية تقدر قيمتها بالملايين.

خطط اصالة وطارق العريان

ورغم أن اصالة تعترف انها لا تخطط كثيرا، ولا تحسبها كثيرا، الا انها اصبحت مؤخرا من سيدات الاعمال واصبحت أكثر ثراء بعد أن اقنعها زوجها الثاني المخرج طارق العريان بأن تحترف الانتاج الفني. حيث انها دخلت معترك الانتاج السينمائي مؤخرا بفيلم “ولاد رزق” الذي اخرجه زوجها وهي حاليا تستعد لتكرار التجربة مرة أخرى.

ثروة شريهان

المقربون من النجمة شريهان يؤكدون ان حالتها المالية تبدلت تماما بعد زواجها من رجل الاعمال علاء الخواجة، فرغم انها تعتبر من عائلة ثرية في الاساس الا ان زواجها من الخواجة كان نقلة كبيرة في حياتها. وفق موقع “هي” الفني.

واصبحت شريهان تمتلك ثروة طائلة بعد ارتباطها به، ومن المعروف انها تزوجت به رسميا في الوقت الذي كان فيه لايزال زوجا لزميلتها اسعاد يونس.