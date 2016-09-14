رفض المنتخب الجزائري النسائي لكرة الجرس مواجهة نظيره الإسرائيلي خلال منافسات بطولة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة حاليًا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجاء انسحاب منتخب النساء الجزائري لكرة الجرس وفقًا لموقف الجزائر الرسمي ضد التطبيع بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني.

وتأتي مقاطعة منتخب الجزائر لهذه المباراة رغم العقوبات الصارمة التي تفرضها الاتحادية العالمية لرياضة ذوى الاحتياجات الخاصة في مثل هذه الحالات، والتي تنص على حرمان الفريق المنسحب من المشاركة في المنافسات الدولية لمدة 4 سنوات.