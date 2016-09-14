تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لمشادة كلامية وشتائم بين معارضين بحرينيين وفتيات من الأسرة الحاكمة في .

 

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإنه فور وصول الفتيات من الأسرة الحاكمة السعودية، قام المعارضون البحرينيون بإطلاق الهتافات ضد .

 

ويظهر الفيديو قيام المعارضون بالهتاف ضد آل سعود قائلين: “آل سعود إرهابيون…آل سعود مجرمون”، فيما قامت الفتيات بالإلتفات لهم وأشاروا لهم بإشارات تعبر عن شتائم واستحقار.