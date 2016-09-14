تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لمشادة كلامية وشتائم بين معارضين بحرينيين وفتيات من الأسرة الحاكمة في السعودية.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإنه فور وصول الفتيات من الأسرة الحاكمة السعودية، قام المعارضون البحرينيون بإطلاق الهتافات ضد آل سعود.

ويظهر الفيديو قيام المعارضون بالهتاف ضد آل سعود قائلين: “آل سعود إرهابيون…آل سعود مجرمون”، فيما قامت الفتيات بالإلتفات لهم وأشاروا لهم بإشارات تعبر عن شتائم واستحقار.