أكدّت الخطوط الجوية الملكية الهولندية “KLM”، أنها سوف توقف رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة بشكل مؤقت، بداية من 8 يناير/كانون الثاني 2017.

وقالت الشركة في بيان لها، وفق ما نقله موقع صحيفة “التحرير” المصرية، أن تعليق الرحلات جاء بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، وقرار البنك المركزي المصري بفرض قيود على نقل العملات الأجنبية من مصر، ما كان له تأثير سلبي على نتائج شركة KLM الاقتصادية.

وأوضحت الشركة أنّه من المقرر أن تغادر الرحلة الأخيرة إلى القاهرة من أمستردام يوم 6 يناير/كانون الثاني عام 2017، وأنّ رحلتها الأخيرة سوف تعود إلى العاصمة الهولندية أمستردام يوم 7 يناير/كانون الثاني 2017.

وتعهدت الشركة بالمحافظة على وجودها في العاصمة المصرية، من خلال الخطوط الجوية الفرنسية، بـ 6 رحلات أسبوعية من باريس، مضيفة أن المسافرين الذين حجزوا رحلات من أمستردام إلى القاهرة بعد 8 يناير/كانون الثاني، سيتم توفير بدائل مناسبة لهم.