ذكر المفاوض الإسرائيلي المكلف الرهائن والجنود المفقودين ليؤر لوتان ان حركة “حماس” رفضت مبادلة جثتي اثنين من الجنود الإسرائيليين بنحو عشرين معتقلا فلسطينيا وعددا مماثلا من الجثث.

واشار لوتان الى أن “إسرائيل عرضت مبادلة مدنيين إسرائيليين قد يكونون محتجزين في قطاع غزة بعشرات من سكان غزة تسللوا إلى إسرائيل منذ العام 2014 ، لكن حماس رفضت هذا العرض ايضا”.

وتحتفظ “حماس” بجثتي الرقيب أورون شاؤول والملازم هدار غولدن، اللذين قتلا في غزة خلال حرب 2014، وتتوخى الحركة الغموض حول مصيرهما بدون أن تعترض على فكرة أن رفاتهما بحوزتها.

وكانت حركة حماس قد نفذت صفقة وفاء الاحراء أو ما يعرف بصفقة شاليط في العام 2012 استطاعت خلالها من الافراج عن 1500 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته المقاومة عام 2006 على تخوم قطاع غزة الجنوبية.

وتحاول إسرائيل أن تقلل من أهمية الاسرى الذين بيد حماس معلنة عن وفاتها لحظة اختطافهما خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة صيف 2014, في الوقت الذي تتحدث فيه حماس عن 4 أسرى لديها وليس كما تروج إسرائيل اثنين دون الكشف عن مصيرهم.