وقع مذيع قناة “ABC7” الأميركية، جو توريس، في خطأ قاتل على الهواء مباشرة، حينما أعلن عن وفاة المرشحة للرئاسة الأميركية من الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

وقال توريس: “نبدأ بالأخبار العاجلة حول وفاة هيلاري كلينتون”.

الخبر الذي جاء بصفته عاجلا أصاب الأميركيين وكل من يتابع نشرة الأخبار بالذهول قبل أن يتدارك المذيع خطأه ويبتكر صياغة تخرجه من الحرج، حيث قال ( نبدأ بالأخبار العاجلة حول وفاة هيلاري كلينتون).

ثم أوضح المذيع أنه وفقا لأقوال الأطباء فإن كلينتون تموت من الالتهاب الرئوي.

وقد تم نشر الفيديو على موقع “Mediaite”، حيث أشار الموقع إلى أن كلينتون على قيد الحياة.

يذكر ان هيلاري كلينتون، كانت قد ألغت احتفالا أقيم لتخليد ضحايا هجمات 11سبتمبر/أيلول بسبب حالتها الصحية السيئة.