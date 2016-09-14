رصد موقع indiatimes الهندي بعض الأسباب التي يمكنها أن تدفعك للبعد عن شراء هاتف آيفون 7 الجديد وانتظار النسخة القادمة.

1- نسختا الهاتف آيفون 7 وآيفون 7 بلس لم تحمل أي منهم تصميم مختلف بشكل كبير عن النماذج السابقة من هواتف أبل iphone 6s و6s بلس.

2- تأتي شاشة هاتف آيفون 7 مع نفس مواصفات شاشة iPhone 6S، فهي أيضا من نوعية Retina HD وتحمل بنفس القياس، والفرق الوحيد هو أنها أكثر إشراقا بنسبة 25%.

3- قالت شركة أبل إن بطارية هواتف آيفون 7 وآيفون 7 بلس هي أطول من أي وقت مضى، لكن مع مقارنة عدد الساعات مع النسخ السابقة فهي تقريبا واحدة.

4- هواتف أبل الجديدة تأتي بدون منفذ لسماعة الأذن وهو الأمر الذي وجده البعض صعب القبول به، خاصة مع وجود السماعات اللاسلكية التي انتقدها البعض.

5- اللون الجديد من هاتف آيفون 7 غير متاح لنسخة 32 جيجابايت وهو متاح فقط في 128 جيجابايت و256 جيجابايت.