وثقت كاميرا المراقبة، لحظة تسلل لصّ إلى حديقة منزل، تيا سعيد (24 عامًا)، الثلاثاء الماضي، في جنوب لندن، دون أن تتنبه له، وهاجمها على حين غرة وسرق حقيبة تضم 6 أكواب متسخة، وألقى بها على الأرض!.

فيبدو أنّ النية سبقت صاحبها، إذ أنّ اللص الذي طرح تيا وأخذ حقيبتها وسارع بالفرار، لكن محفظة تيا سقطت من الحقيبة أثناء هروبه، وكل ما حصل عليه اللص من هذا الهجوم حقيبة تحوي 6 أكواب متسخة، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وتعتقد الشرطة أن اللص من سكان المنطقة، وهو شاب أسمر البشرة يتراوح عمره بين 20 و 23 عاماً.

وعلى الرغم من أنه لم يسرق أية ممتلكات ذات قيمة، إلا أن الضرر النفسي الذي تسبب به للضحية، جعلها مهتمة بالقبض عليه وتسليم للعدالة.