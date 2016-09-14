وجّه القيادي في مليشيات الحشد الشعبي، أيوب فالح الربيعي “أبو عزرائيل”، رسالة تحذيرية إلى رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني.

“أبو عزرائيل”، في مقطع فيديو نُشر مؤخرا، اتهم البارزاني بالطّمع، وحب “الأنا”، وبيع الدين بالدنيا، ومحاولة فرض سيطرته على المناطق التي يتم طرد تنظيم الدولة منها.

وأضاف: “وين تروح من الله يا أخي؟ رسالتي ليست لجميع الأكراد، بل لبرزاني وجماعته، سيأتي يوم القيامة وتحاسب أمام الله”.

وقال “أبو عزرائيل” إن إيران تقدّم الثقل الأكبر من المساعدات العسكرية للمليشيات في العراق، فيما يشكل المقاتلون الشيعة الثقل الأكبر في الجهد الجسدي.

حديث “أبو عزرائيل” عن جهود إيران والمقاتلين الشيعة قال إنه لدحض تبريرات البارزاني عند دخوله لأي منطقة بالقول إن مقاتلين أكرادا ضحّوا بحياتهم فيها.

الشق الآخر من الرسالة وجّهه “أبو عزرائيل” إلى السياسيين والنواب الشيعة في البرلمان العراقي، حيث اتهمهم بالخوف من الأكراد.

وفي تشبيهه لهم بالرئيس الراحل صدام حسين، قال “أبو عزرائيل”: “اتعظوا بصدام، كان يملك الدنيا كلها، وكان الشعب مظلوما في عهده، والآن الشعب مظلوم ويعاني من الضيم”.

وقال “أبو عزرائيل” إن أخطاء “السيد” (المعمّم) سيئاتها مضاعفة عن أخطاء الشيعي العامّي، داعيا النواب الشيعة إلى تقديم استقالتهم إن لم يكونوا على قدر المسؤولية.

وفي وقت سابق نشرت “وطن” تقريرا مفصلا عن الشخصية الطائفية أبو عزرائيل جاء فيه ” أبو عزرائيل أو “ملاك الموت”، و”رامبو العراق” هي الأسماء المعتمدة والأكثر شهرة للمقاتل الميداني، أيوب فالح الربيعي، الذي انخرط في ميليشيا كتائب الإمام علي الشيعية المرتبطة بإيران، بزعم محاربة تنظيم “داعش” في العراق.

واشتهر “أبو عزرائيل” بعيدا عن رموزه التي يظهر بها عادة، بعبارة “إلا طحين”، التي أصبحت جملة مشهورة يتم استخدامها في صفحات التواصل الاجتماعي والملصقات الإعلانية وزينة السيارات كما قام بعض المطورين بإنتاج ألعاب تحمل هذا الإسم.

وفي منتصف أغسطس/آب 2015، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أبو عزرائيل يحرق رجلاً معلقاً من أطرافه، و هو يقوم بتقطيع لحمه و يقول أصبحوا “كص” تشبيها بأكله الـ”شاورما” الشهيرة، حيث أكد هذا الفيديو بالإضافة إلى العديد من الشواهد الأخرى وجود أفعال يقوم بها “أبو عزرائيل” مشابهة لما يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، حيث اتهم من قبل منظمه العفو الدولية وعدد كبير من جمعيات حقوق الإنسان بارتكابه جرائم حرب، داعين إلى محاكمته.