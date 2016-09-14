ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، دمّر حياة إمبراطور الإعلام الغربي روبرت مردوخ بسبب تقاربه مع ويندي دينغ زوجة الأخير ما تسبب في انفصالهما.

وفقاً لما كتبه كريس ميتشل، رئيس التحرير السابق في صحيفة News Corp الأسترالية، غداة ظهور كتابه الجديد إلى النور زنقلت عنه “الغارديان”، فإنَّ عمالاً منزليين قد أبلغوا الأسرة بالتقارب المزعوم بين ويندي أم الطفلين الأصغر من أطفال مردوخ، وبلير، الذي كان مردوخ “كريماً معه مالياً وسياسياً”.

وأضاف “كان من الواضح أن رئيسي منهار بسبب التقارب الذي وجده بين زوجته وصديقه السابق. لم أسأل قط عمَّا كان ذلك، ولكن من الواضح أن أسرته الأسترالية قد أنذرته عما كان يحدث – أياً كان – عندما كان روبرت خارج البلاد، بعدما أنذرهم العاملون المنزليون”.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميتشل كشف عن تفاصيل هذه العلاقة في كتاب بعنوان: “صناعة عناوين الأخبار”، حيث قال إن ميردوخ “كان وحيدا، ولم يستطع النوم في الأشهر الأولى من انفصاله عن ويندي”، مضيفا: “كان يتصل أكثر من السابق، وكان صريحا حول مشكلات النوم التي يعاني منها، وآلام ظهره، والألم الذي يشعر به بسبب ما حدث بين ويندي وتوني بلير”.

وتابع ميتشل بحسب ما نشرته “الغارديان”، “بدا لي آنذاك أنَّ انهيار زواج روبرت قد نُظِر إليه نظرة انتقامية في عالم إعلام ما بعد قصة اختراق الهواتف (مزاعم وجهت عام 2011 لشركاته البريطانية بالتجسس على هواتف المشاهير)، ولم يُسمَح بمساحة لحزن رجل في الثمانينيات من عمره على خسارته زوجته التي قد أنجب منها طفلين”.

واستدرك ميتشل قائلا: “إن ميردوخ سعيد الآن بزواجه الرابع من عارضة الأزياء جيري هول”، واصفا بأنها “امرأة رائعة من تكساس، ذات قلب كبير، وشخصية كبيرة”، كما وصف ميتشل ميردوخ بالرجل المحب، وليس كما يصور في الإعلام ذي الميول اليسارية، مثل “الغارديان”، التي حاولت الإطاحة به بعد الكشف عن فضيحة الهواتف، التي أدت إلى إغلاق إحدى صحفه المهمة في بريطانيا.