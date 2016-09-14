رفضت محكمة في شمال إيرلندا طلب فيسوك بإيقاف دعوى رفعتها ضده فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، بسبب انتشار صورتها عارية على هذا الموقع وعدم نجاعة أدواته في منع نشر صور تؤذي القاصرين، وقد أكدت المحكمة أنها بدأت يوم أمس الاثنين إجراءات الدعوى.

الصورة موضع المحاكمة نشرها رجل لإيذاء الفتاة، وقد قامت هذه الأخيرة برفع دعوى ضده وضد موقع فيسبوك. ورغم قيام هذا الأخير بحذف الصورة بعد الإبلاغ عنها، إلّا أنه لم يتمكن من منع الصورة من التحميل والانتشار على صفحاته لمدة من الوقت، ويقول محامي الفتاة إن فيسبوك ملزم بمنع هذه الصور قبل انتشارها.

وأعلن فيسبوك عن تقنية “فوتو دي إن” التي تسمح بالتعرّف على مثل هذه الصور فور وضعها للتحميل، كما أكد محاميه للقاضي أن إدارة الموقع تمنع تداول الصور العارية ومواد الاستغلال الجنسي، وتعمل على حذف أي محتوى مخالف فوز الإبلاغ عنه، إلّا أن ذلك لم يمنع الصورة المذكورة من الانتشار لبعض الوقت.

ويقول محامي الفتاة إن وضع هذه الصور أتى لدافع انتقامي وبغرض التحريض على كراهية الفتاة. وتطالب صاحبة الدعوى التي لم يتم الكشف عن سنها لصغر سنها، بتعويضات عن “إساءة استخدام المعلومات الخاصة وإهمال وخرق مبادئ حماية البيانات. حسب ما ذكرت شبكة سي ان ان الامريكية

وفي تعليقه على الواقعة، يرى بول تويت، خبير في قانون وسائل الإعلام، أن القضية تبين وجود ثغرات في طرق تفاعل فيسبوك مع الصور العارية، وعدم نجاعة أدواته لمنع هذه الصور، زيادة على غياب اتساق في تعامله معها، كما حدث مع صورة طفلة حرب فيتنام، التي قام فيسبوك أولا بحذفها ثم عاد للسماح لها بالتداول.