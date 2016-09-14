كان من المفترض أن يصعد العروسان التركيان “مراد وإيدين”، سبعةَ طوابق للوصول الى منزلهما في مبنىً سكنيّ، ليلة زفافهما، لكنّ الحظ العاثر واجههما، في ليلة العمر؛ بسبب تعطّل المصعد الكهربائي.

عمال البناء في المبنى، وجدا حلاً أفضل، وهو نقل الثنائيّ إلى شرفة الشقة من خلال رافعة مزيّنة، ما جعل هذه الحادثة تطبع أثراً إيجابيّاً لدى العروسين.

والجدير بالذكر، أنّ العريس مراد كان متردداً قبل القيام بهذه العملية، إذ إنه اتخذ بعض الوقت حتى اقتنع بأنّ الخطوة آمنة، وقد وتمّ تزيين الرافعة بشريط وردي خصيصاً لهذه المناسبة.