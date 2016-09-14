قال موقع “ذا ديلي كولر” الأميركي، أن قراصنة زوّدوا موقع “دي سي ليكس″ بنحو 30 ألفاً من رسائل كولن باول الالكترونية، وزير الخارجية الأسبق في عهد جورج بوش الابن.

وبحسب تسريبات “دي سي ليكس”، فقد تضمّنت الرسائل المسربة انتقاداً لاذعاً للمرشح الجمهوري السليط اللسان من قبل وزير سابق في إدارة رئيس جمهوري هو جورج بوش، رغم أنه دعم باراك أوباما مرتين.

ووصف كولن باول في إحدى الرسائل التي حصل عليها موقع “دي سي ليكس″ المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأنه “عار قومي” و”منبوذ دولياً”، مضيفا انه “يلقى قبولاً عند حثالة الحزب الجمهوري والبيض الفقراء”.

وفي رسالة أخرى، انتقد باول ما يسمى بحركة المشكّكين في مولد الرئيس باراك أوباما، وبالتالي جنسيته، والذين يترأسهم ترامب، ووصفهم بأنهم “عنصريون”، قائلا: “نعم، إن حركة التشكيك في مولد أوباما بأكملها عنصرية (..) وهذا ما يعتقده 99% من الناس. وعندما لم يتمكن ترامب من مواصلة اتهاماته، قال إنه يريد أن يرى ما إذا كانت شهادة ميلاده (أوباما) تقول إنه مسلم”.

يذكر ان كولن باول، الذي شغل منصب وزير الخارجية من 2001 الى 2005، أكد لشبكة “ان بي سي” الأميركية أن الرسائل المسربة حقيقية، مشيرا إلى أن القراصنة يملكون “عدداً كبيراً جداً منها”.