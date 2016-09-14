ظهر أحد حراس ملكة بريطانيا “إليزابيث الثانية”، في مقطع فيديو، أثناء تعاطيه مادة بيضاء يُعتقد أنها مادة مخدرة خلال أدائه الخدمة العسكرية بقصر مدينة “بال مال”، الأسبوع الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع “ديلي ميل” البريطاني فإن الرائد جيمس كولبي، أحد ضباط الحرس الملكي، كان يؤدي الخدمة في قصر “سانت جيمس” الملكي، عندما التقط له أحد زملائه، وهو الملازم تشارلز ماكلين، 27 عامًا، مقطع فيديو مدته 30 ثانية يبرز لحظة استنشاق “كولبي” مادة بيضاء على سيف ملكي، بعد أن قسمها زميل آخر له باستخدام بطاقة صغيرة.

وأرسل “ماكلين” بعد ذلك الفيديو بالخطأ إلى مجموعة من العاملين بالقصر؛ وأثار الفيديو غضب عارم، ووصف البعض ذلك التصرف بأنه إهانة للجيش البريطاني بأكمله؛ ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستجري تحقيقًا في تلك الحادثة المثيرة للجدل.