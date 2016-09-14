تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يكشف تعرض جنود روس بمحور طريق الكاستيلو، لإطلاق نار من مصادر مجهولة، وذلك بعد أن نشرتهم روسيا تنفيذاً لبنود الاتفاق الروسي الأميركي.

وبحسب الفيديو الذي بثته قناة “روسيا اليوم” ورصدته “وطن”، يظهر جنديان روسيان يقومان بإجراء لقاء عبر مكالمة فيديو مع القيادة الروسية في موسكو، لحظة بدأ إطلاق النار دون معرفة مصدره.

وأظهر المقطع هروب العسكريين الروس خوفاً، بعد محاولات للإحتماء من الرصاص، وقطع البث لاحقاً.

يذكر أنه بحسب الإتفاق الروسي الأميركي الذي تم التوصل إليه الجمعة الماضية، فإن “الكاستيلو” يبقى ممراً إنسانيا بلا عراقيل للمناطق المحاصرة كما في حلب، ويجب العمل على جعله خاليا من السلاح.