ذكرت صحف أمريكية وبريطانية أنّ “ريتشارد كينان” العمدة السابق لمدينة هوبارد بولاية أوهايو شرق الولايات المتحدة، اعترف بأنه قام باغتصاب طفلة عمرها 4 أعوام والتحرش بأطفال آخرين على مدى 3 سنوات.

ونسبت صحيفة “مترو” البريطانية إلى كينان قوله أمام عدد من أقربائه وناشطين اجتماعيين أنه بالفعل قام باغتصاب تلك الطفلة، لكنه برر فعلته بأنها “هي التي بدأت وكانت شريكًا متعاونًا”.

وبحسب الصحيفة فقد تمّ حجز كينان في مستشفى أمراض عقلية مخافة من أن يحاول الانتحار، مضيفة بأنه سيتم الحكم عليه في ابريل العام المقبل.