أصدر عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق المنتهية ولايته، قرارا بترقية خليفة حفتر إلى رتبة مشير.

وجاءت هذه الترقية خلال مرسوم أصدره المستشار عقيلة صالح، بزعم أنه القائد الأعلى للقوات العربية الليبية المسلحة، وذلك وفقا لما نشره موقع “بوابة افريقيا الإخبارية” الليبي، على الرغم من عدم وجود صفة قانونية لهذا القرار.

وكانت وفود عن المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، وقعوا في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015 على اتفاق يقضي بتشكيل ثلاثة أجسام تقود المرحلة الانتقالية في البلاد وهي: حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة، متكون من 145 عضو من المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاسي المتكون من رئيس الحكومة ونوابه، إضافة لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية فقط.

يذكر أن هذه الترقية تأتي بعد سيطرة قوات حفتر يوم الأحد الماضي على منطقة الهلال النفطي في البلاد، وهو الأمر الذي لاقى ردود أفعال دولية غاضبة، لأن المجتمع الدولي يصر على أن حكومة الوفاق هي المسؤولة عن إدارة المرافق النفطية.