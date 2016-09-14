وثق شابٌ مصريّ مقطع فيديو لصبي يتسول في احد الشوارع، مدّعياً أنه أصمّ وأبكمْ، محاولاً أن يطلب منه نقودًا، من خلال إعطائه ورقة مكتوبًا عليها ظروفه، والسبب وراء تسوّله في الشوارع.

وكان الشخص يجلس داخل سيارته عندما اقترب منه الصبي، محاولًا استجداء النقود منه، من خلال الإشارات، مدعيًا أنه لا يسمع ولا يتكلم، ولكن طلب منه الشخص أن يتكلم ووعده بأن يمنحه مبلغ 100 جنيه مقابل ذلك.

ويبدو أن العرض كان مغريًا بالنسبة للصبي، لدرجة أن نسي ما يجب أن يفعله لاستعطاف المارة من أجل الحصول على الأموال، فتكلم بالفعل كي يحصل على ذلك المبلغ.