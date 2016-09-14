نشر نشطاء شريط فيديو يظهر سقوط منتجات من على رفوف أحد المتاجر بسبب هزة أرضية ضربت العاصمة المقدونية، سكوبي الأحد الماضي.

ويُظهر شريط الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة هروب عاملة في المتجر خشية وقوع المنتجات عليها.

وكان زلزال بدرجة 5.3 على مقياس ريختر وقع بعد الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي في مقدونيا، على بعد 4 كيلومترات من العاصمة سكوبي، على عمق 10 كيلومتر تقريبا.

يُذكر أن حوالي 30 شخصا أصيبوا على الأقل نتيجة الزلزال، بالإضافة إلى تضرر المباني بشكل خفيف وفق السلطات المحلية.