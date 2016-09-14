أصيب شابٌ وشابة يإصابات بليغة؛ بسبب استعمالهما لكيس بلاستيكي بدل العازل الطبي أثناء إقامتهما لعلاقة جنسية، لدرجة أنهما اضطرّا إلى الذهاب للمستشفى، حيث تم علاجهما في قسم الطوارئ.

وأوضحت صحيفة Truoi Tre الفيتنامية، أنّ الطالب شعر بالحرج من الذهاب إلى الصيدلية لشراء علبة عوازل طبية، ففضل استعمال كيس بلاستيكي لمعاشرة زميلته في أول علاقة جنسية تربطهما، ولم يتوقعا النتيجة أبداً.

وحددت الصحافة الفيتنامية أنّ: “الكيس كان خشناً وغير مطاطي وغير مشحم؛ ما سبب عدة جروح في الأعضاء التناسلية لدرجة أن الشريكين كانا ينزفان”.

وحدد الدكتور نيغوين ذو لوونغ، الذي وصف لهما المضادات الحيوية اللازمة، أنّ الأكياس البلاستيكية لا يمكن أن تستعمل بأي شكل كمانع للحمل، فهي تشكل خطورة على الأعضاء التناسلية.