أعلنت شركة الطيران العمانية الأربعاء، إلغاء الرحلات الجوية بين العاصمة مسقط، ومدينة النجف العراقية، وذلك لضمان عمليات طيران آمنة.

وذكر بيان صادر عن الشركة، بثته وكالة الأنباء العمانية، أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية المجدولة خلال الفترة من غد الخميس وحتى الأول من أكتوبر المقبل.

وقال إنه سيتم اتخاذ قرار في وقت لاحق من الشهر الحالي بشأن ما إذا كان سيتم تسيير الرحلات الجوية بعد ذلك التاريخ.

وأوضح البيان أن سلامة ورفاه جميع عملاء وموظفي الطيران العماني تحتل الأولوية القصوى بالنسبة للشركة وقد اتخذ هذا القرار تماشيا مع ذلك.