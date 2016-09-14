تداول ناشطون مصريون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا قالوا أنها لتعويذات سحرية، مدموجة بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم العثور عليها بالقرب من أحد المساجد الكبرى.

وبحسب الصور التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت صورة السيسي على رسم يحتوي على العقارب وكذلك رموز عادة ما يستخدمها المشعوذون والدجالون في أسحارهم.