تداول ناشطون مصريون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا قالوا أنها لتعويذات سحرية، مدموجة بصورة الرئيس عبد الفتاح ، تم العثور عليها بالقرب من أحد المساجد الكبرى.

 

وبحسب الصور التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت صورة السيسي على رسم يحتوي على العقارب وكذلك رموز عادة ما يستخدمها المشعوذون والدجالون في أسحارهم.