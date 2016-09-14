كشف مصدر مطلع الأربعاء، عن تكوين تحالف جديد يضم عددا من الشيوخ برعاية رغد صدام حسين للدخول في الانتخابات.

وقال المصدر في حديثه لوسائل إعلام عراقية إن “اجتماعا ضم خميس الخنجر وبرلمانيين اتحاد القوى ورغد صدام حسين وشيخ حميد تركي الشوكة والشيخ خميس عبد الكريم الفهداوي والشيخ كامل محمد الدحل والشيخ زيدان خلف الجابري والشيخ خطاب عامر العلي لمناقشة تكوين تحالف جديد للدخول في الانتخابات”.

وأضاف المصدر أن “رغد صدام حسين تعهدت بدعم مالي في حال اكتمل هذا التحالف، مشيرا إلى دخول في تحالفات وإشارة إلى التحالف الوطني ورسالة خميس الخنجر إلى عمار الحكيم”.

ويتيح قانون العفو العام إلى أغلب من في خارج العراق المشاركة في الانتخابات ومنهم الإبنة الكبرى للرئيس الراحل صدام حسين.

وطالب العراق الأردن أكثر من مرة بتسليمه رغد التي تقيم في عمّان بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، إلا أن الأردن كان يرفض في كل مرة أن يتعامل مع هذه الطلبات.

وحصلت رغد على ضمانات شخصية وسياسية من الحكومة الأردنية، بعدم التعامل رسمياً مع أي مذكرة عراقية أو حتى دولية يرد فيها اسمها.