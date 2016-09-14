صدر العدد الخاص بمجلة دير شبيغل الالمانية، الثلاثاء، مُهاجماً تركيا، وواصفاً الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه “طاغية”، وعنونت غلافها بـِ“بلد يفقد حريته”.

وتظهر على الغلاف صورة لاردوغان متجهم الوجه وهو يرتدي نظارات شمسية، بينما تحولت منارتين من مسجد اسطنبول إلى صاروخين على استعدادا للانطلاق.

وإزاء هذا الهجوم من المجلة الألمانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في بيانٍ صحفيّ “تانجو بيجيك”، ان الغلاف الذي نشر خلال عطلة العيد، كان هدفه رسم “صورة سلبية ليس فقط لتركيا بل كذلك للاسلام”.

ووصفت الوزارة سياسة النشر التي تتبعها المجلة بانها “غير مسؤولة مطلقا”، وقالت انها “المثال الاوضح والاحدث على النهج المعادي لتركيا”.

واضافت “ندين للاسف محاولات تشويه صورة الرئيس″ داعية الى انهاء الجهود “غير المجدية والخبيثة” لتشويه صورة تركيا.

وفي تقديم للعدد الخاص، ذكرت المجلة “ما الذي يحدث في تركيا؟ لا يمر يوم دون انباء سيئة (..) الرئيس رجب طب اردوغان يتحول من اصلاحي الى طاغية”.

ودير شبيغل لها تاريخ طويل من المواجهات مع السلطات التركية، وسحبت في وقت سابق من هذا العام مراسلها من اسطنبول اثر عدم منحه التصريح السنوي اللازم لممارسة عمله.

ولا تزال العلاقات بين برلين وانقرة متوترة بعد ان صادق البرلمان الالماني على قرار يؤكد ان مجازر الحرب العالمية الاولى التي ارتكبتها القوات العثمانية ضد الارمن تعتبر “ابادة”، وهو ما تنفيه انقرة بشدة.