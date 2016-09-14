كشفت دراسة حديثة، عكف عليها باحثون بجامعة “كوينزلاند” في أستراليا، النقاب عن تفضيل النساء للرجال ذوي اللحى الكاملة، حيث يجدونهم أكثر ملائمة لعلاقات طويلة الأمد.

وأوضحت الدراسة، أن النساء يملن إلى الجاذبية فيما يتعلق بحكمهن على إقامة علاقات طويلة الأمد، في إشارة إلى إمكانية تحصيل فوائد مباشرة مثل الارتباط والإنجاب.

وعكف الباحثون على استخدام برنامج كومبيوتر لتعديل والتلاعب في صور عدد من الرجال مابين حليق الذقن وبين رجال ذوى لحى كثيفة وخفيفة واللحى الكاملة مع وجود بعض الاختلافات بينهم فيما يتعلق بالحواجب، عظام الخد.

وأشارت المتابعة والتحليلات إلى حصول صور الرجال ذوي اللحي أعلى درجات الإعجاب من جانب النساء المشاركات في الدراسة مع اعترافهن أنه في حال طلب أحد هؤلاء الرجال منهن الزواج، يجبن بالموافقة.