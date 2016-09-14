حذّرت أبحاثٌ كثيرًا من وصل ماكينات الصرافة ATM، حيث ثبت ارتفاع مستويات ثنائي الفينول A في الأشخاص الذين يقومون بسحب وصل أي معاملة في الماكينات، مقارنة بالأشخاص الآخرين.

ويعد ضرر ارتفاع ثنائي الفينول كبيرًا جدًا من مختلف النواحي الصحية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من الإمساك بالوصل دون قفازات، وأكدت على أنّ ثنائي الفينول A، يستخدم في صنع أوراق ماكينات الصرافة، ويتسبب بأضرار صحية كثيرة أهمها، أنه يقلل بشكل كبير من عدد الحيوانات المنوية، ويضعف الجهاز المناعي، ويتسبب بتضخم الغدة التناسلية، كما أنه مسؤول عن بعض أنواع السرطانات كسرطان الثدي والسمنة وسرطان الخصية.