ذكرت خبيرة تغذية أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتوسترولس، الزنك، الأرجينين وغيرها، تساعد جسم الرجل ليس فقط في زيادة عدد الحيوانات المنوية، بل أيضاً في تحسين نوعيتها.

وأضافت خبيرة التغذية لدى المشاهير سانديا غوغناني، أن الحميات الغذائية تؤثر على الخصوبة، وخاصة على عدد الحيوانات المنوية ونوعيتها، لافتة الى أنّ الأنظمة الغذائية الغنيّة بالمواد المضادة للأكسدة مثل الفيتامينات A، C، E، السيلينيوم وكاروتين، تساعد في تعزيز الحياة الجنسية.

في هذا السياق، نقدّم إليكم أبرز 5 أطعمة تساعد في تحسين الأداء الجنسي لدى الرجال، إذا ما تمّ تناولها يومياً.

– بذور اليقطين: غنية بالفيتوسترولس ما يوازن في إنتاج هرمون التستوستيرون في الجسم، ويساهم أيضاً في زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين نوعيتها.

كما أنّ مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الموجودة في بذور اليقطين تساهم في زيادة القدرة الجنسية.

-الثوم: يستخدم كمنشط جنسي منذ قرون لأنّه يحتوي على مادّة الأليسين التي تساعد في تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية الذكوريّة.

– الشوكولاته: غنيّة بالمحفزات التي تزيد من النشاط الجنسيّ لدى الافراد. كما إنها تحتوي على مادة amino acid- L-Arginine المسؤولة عن زيادة حجم السائل المنوي.

-الموز: تساعد هذه الفاكهة في علاج ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر سلباً على الانتصاب لدى الرجال. كما تحتوي على أنزيم بروميلين الذي يعزّز الأداء الجنسي لدى الذكور.

-المحار أو Oysters: تشير الأبحاث الى أن المحار غنيّ بمادة الزنك الضرورية لإنتاج هرمون التستوستيرون، وبالتالي تناول هذا النوع من الأطعمة يعزز الأداء الجنسي لدى الرجال والنساء على حد سواء.