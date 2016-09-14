أنجبت سيدة هندية 11 طفلا وحطمت الرقم القياسي العالمي. والمدهش أنها كانت غير قادرة على الإنجاب لسنوات طويلة. وأُصيب الطبيب والممرضين بالذهول بسبب هذه العملية التي تعد من أكثر وأشد العمليات غرابة.

هذا الحدث شكل رسالة لكل سيدة فقدت الأمل في الإنجاب.