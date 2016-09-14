على الرغم من التهديدات والمخاطر التي يمكن ان يتعرضن لها، بدأت ناشطات سعوديات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، بنقل حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإسقاط الولاية الذكورية، إلى شوارع المملكة عبر نشر ملصقات في الأماكن العامة.

وبحسب الصور والملصقات والكتابات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، ورصدتها “وطن”، تظهر أنها غزت العديد من الأماكن العامة في السعودية، داعية لإسقاط ولاية الرجل عن المرأة.

وتحمل تلك الملصقات رسوماً تعبيرية ودعوات صريحة لإسقاط ولاية الرجل رغم المخاطر التي قد يواجهها من يقف خلف تلك الملصقات، في بلد مثل السعودية.

وسبق أن أطلقت مجموعة من الناشطات عبر موقع “تويتر” حملة منذ أكثر من شهرين ما زالت مستمرة، عبر هاشتاج “#سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية”، حيث شهد تفاعلاً كبيراً بشكل يومي.

يذكر أن ولاية الرجل على المرأة السعودية، تفرض عليها الحصول على تصريح من ولي أمرها للسفر أو الزواج أو حتى العمل أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان أو استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية، وتستند تلك الولاية لآراء كبار علماء الدين في المملكة.