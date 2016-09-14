توفي ليلة الثلاثاء في حفل زفاف بمنطقة أولاد إبراهيم التابعة لمعتمدية سيدي علي بن عون شاب في الثلاثينات من عمره.

وحسب المعطيات التي ذكرها موقع “الشروق أون لاين” فإن الحادثة التي حصلت في حفل زفاف وتحديدا في بيت العروس تتمثل في حدوث بعض المناوشات بين المدعوين انجر عنها إصابة الهالك (الرواية تقول إن هناك سيدة صفعته على وجهه) وربما تكون السبب وراء وفاته.

وتم نقل الهالك على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي بسيدي علي بن عون ومنه إلى المستشفى الجهوي بمحافظة سيدي بوزيد أين فارق الحياة.

وقد تم إعلام السلط المعنية بالأمر لمباشرة مهامها بالإضافة إلى إحالة الجثة على الطب الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هلاك الشاب الذي ترك وراءه أربعة أبناء.