تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة تعذيب “عجل” في الاسماعلية المصرية قبل ذبحه, للسيطرة عليه من خلال ضربه بالساطور على رجليه, فيما يظهر بالخلفية أحد الحضور وهو يفتي بالقول ” هذا العمل ليس حرام بل هو حلال”. حسب قوله.

واستنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا التصرف الهمجي في ذبح الاضحية حيث أمرنا الاسلام أن نحسن الذبح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته “.