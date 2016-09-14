ظهور يشكّل أزمة بحدّ ذاتها للنساء والرجال على حدّ سواء! ولكنّ هل كنتم تعلمون أنّ هناك وسائل وطرق منزلية تساعد في التخلّص من هذه المشكلة؟ إليكم أبرزها:
1. وعصير ألما: من العلاجات الطبيعية المجربة في مجال الحدّ من الشعر الأبيض. دلّكوا الشعر من الجذور وحتى الأطراف بمزيج وعصير الألما لمدّة 15 دقيقة يومياً.
2. وأوراق الكاري: ضعوا أوراق الكاري في ليومين، ثمّ طبّقوا الزيت على فروة الرأس لمدّة 90 يوماً مع تدليك لمدّة 20 دقيقة. يساهم هذا العلاج في تقليص وتعزيز لون الشعر!

 