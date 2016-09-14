ظهور الشعر الأبيض يشكّل أزمة بحدّ ذاتها للنساء والرجال على حدّ سواء! ولكنّ هل كنتم تعلمون أنّ هناك وسائل وطرق منزلية تساعد في التخلّص من هذه المشكلة؟ إليكم أبرزها:

1.زيت اللوز وعصير ألما: من العلاجات الطبيعية المجربة في مجال الحدّ من الشعر الأبيض. دلّكوا الشعر من الجذور وحتى الأطراف بمزيج زيت اللوز وعصير الألما لمدّة 15 دقيقة يومياً.

2.زيت جوز الهند وأوراق الكاري: ضعوا أوراق الكاري في زيت جوز الهند ليومين، ثمّ طبّقوا الزيت على فروة الرأس لمدّة 90 يوماً مع تدليك لمدّة 20 دقيقة. يساهم هذا العلاج في تقليص تساقط الشعر وتعزيز لون الشعر!