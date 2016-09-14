بطريقةٍ لاإنسانية، جرّت امرأة رجلاً مربوطاً من عنقه بسلسلة خلفها مثل الكلب في أحد شوارع مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان الصينية في الشارع.

وتجمع المارة لمشاهدة المرأة وهي تجر الرجل الذي كان يزحف على يديه ورجليه في الشارع، مما تسبب بأزمة مرورية في المنطقة، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وأشارت التقارير إلى أن شرطة المرور تدخلت لإبعاد المرأة والرجل الذي تجره خلفها، وذلك بعد أن تحولا إلى نقطة جذب للكثير من المارة في الشارع، وتمكنت الشرطة من إقناع المرأة بفك قيد الرجل وتحريره.

والمثير للدهشة أن الرجل لم يكن راضياً عن ذلك، حيث صرح أمام الذين تجمعوا لمشاهدة ما يحدث أنه كلب وليس من البشر، ولا يزال السبب الذي دفع المرأة لجره خلفها في الشارع بهذه الطريقة المهينة غير معروف حتى الآن.





