فاجأ عضو الكنيست الإسرائيليّ “بتسلئيل سموتريتش” باعترافه أن هناك تخيّلات جنسية شاذّة تخطر على باله، ولكنه يمتنع عن إشباعها.

وصرّح “سموتريتش” بهذه الكلمات في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، نُشر جزء منها الأربعاء، مُحاولًا شرح نظرته إلى نمط حياة مضاجعي النظير.

وقال: “ليس هناك حظر في التوراة على الميول الجنسية المثلية”، مدّعياً أنّ تطبيق هذه الميول بممارسة مضاجعة النظير ممنوع وفق التوراة.

وتابع: “ماذا يفعل شخص لديه ميل مثلي جنسي لا يمكنه إشباعه؟ إنها مسألة صعبة”، اعترف متابعًا أنّ لكلّ شخص تخيّلات جنسية غير طبيعية، يمنع نفسه من تحقيقها، وهذا ما على ذوي الميول المثلية فعله.

وأثارت أقوال سموتريتش، التي نُشرت على تويتر، ردود فعل مذهولة وساخرة من صحفيين وخصوم سياسيين.

فقد حاول البعض تخمين ماهيّة التخيّلات التي اعترف سموتريتش بوجودها.

وفي هذا السياق، كتبت الصحفية لوسي أهريش: “تخيّلات مثل ماذا؟ الدبكة في حفلة عربية”، غامزةً من قناة تصريحاته العدوانية تجاه المواطنين العرب في إسرائيل في الماضي.

ولم يكن كلام سموتريتش الصريح عن حياته الجنسية علنًا متوقَّعًا على الإطلاق، إثر انتمائه إلى التيار الديني – القومي، الذي تحتلّ فيه قيَم العائلة والاحتشام مكانة أساسية، فيما الكلام المباشر والعلني عن الجنس غير مقبول، خصوصًا من جهة شخص معروف.

وبحسب موقع المصدر الاسرائيلي، كان سموتريتش قد أطلق في السابق تصريحات ضدّ “مسيرة الفخر”، مثيرًا غضب المثليين جنسيًّا. فعام 2006، كان سموتريتش أحد منظّمي مسيرة قارنت المثليين بالبهائم، ناعتًا المثليين “مجموعة مُنحرفين”. لكنه اعتذر عن ذلك قُبَيل دخوله الكنيست.